Arkadiusz Milik è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus contro lo Spezia

Arkadiusz Milik è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

GOL – «I difensori mi hanno lasciato un po’ di spazio, ho avuto un po’ di tempo per controllare e girarmi e fare gol. È sempre bello segnare con questa maglia e in questo stadio. Dedica Si, alla mia ragazza che era in tribuna».

ALTERNATIVE – «C’è tantissima qualità in squadra. Abbiamo qualche infortunio, ma quando tutti stanno bene possiamo vincere tutto».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Juve, Milik: «Sempre bello segnare con questa maglia e in questo stadio» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG