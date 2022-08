Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita con il Napoli

«Siamo una squadra molto giovane e non ci è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare tanti cambi per avere più freschezza. I giovani devono andare in campo con personalità e coraggio sapendo che tutti avranno le loro occasioni. Siamo stati bene in campo contro una buona squadra. Abbiamo tante piccole cose da mettere insieme».

COLOMBO – «Lorenzo è un ragazzo che ha grandi potenzialità. Ci stiamo lavorando. Deve prendere padronanza del suo ruolo. Il gol non è stata una sorpresa ma ha oltre a questo ha fatto un’ottima prestazione».

LECCE – «Stiamo cercando di costruire un’identità forte. La squadra da questo punto di vista è molto partecipativa e ora dobbiamo continuare a lavorare. Il prossimo weekend ci aspetta un’altra partita importante».

