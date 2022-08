Kevin Zeroli ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera in casa con il Cesena. Le sue parole

Kevin Zeroli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del centrocampista della Primavera nel post partita di Milan-Cesena.

«IAbbiamo fatto una bella partita però, in certe circostanze, abbiamo perso le distanze e abbiamo abbassato i ritmi. Dobbiamo migliorare in questo durante la settimana. Siamo molto contenti per questi primi tre punti, li aspettavamo tanto. Abbiamo preso l’insegnamento delle prime due partite, ora dobbiamo andare avanti così.»

