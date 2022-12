La Juve non teme una ricaduta delle condizioni di salute di Paul Pogba dopo l’operazione al ginocchio: il francese non gioca da 8 mesi

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve non è preoccupata dalle condizioni di Paul Pogba, non c’è alcun pericolo per una ricaduta del centrocampista francese dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre.

Paul non gioca da 7/8 mesi, per questo motivo il recupero di un atleta che non scende in campo da così tanto tempo può comportare dei rallentamenti. In questo momento, i bianconeri non vogliono rischiare nulla.

