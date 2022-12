Ecco le parole del giornalista Peppe Di Stefano, che su Sky Sport parla della situazione contrattuale di Giroud con il Milan.

Sono queste le parole di Peppe Di Stefano, famoso giornalista di Sky Sport che ha parlato del Milan, ma più precisamente della situazione contrattuale di Olivier Giroud: “Ha giocato un grande Mondiale. Il Milan andrà a parlare sicuramente con lui per il rinnovo una volta che il giocatore recupererà energie fisiche e mentali.“

Conclude così il giornalista in chiave rossonera, nominando anche il giovane calciatore belga, Charles De Ketelaere: “Per il Milan è fondamentale averlo per un’altra stagione. Tra l’altro il rallentamento del recupero di Origi diventa un problema: Giroud tornerà il 29 dicembre. E chi giocherà in attacco contro la Salernitana? Ci sono varie ipotesi: Rebic, Lazetic e la possibilità di provare De Ketelaere“.

