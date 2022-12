Napoli, le parole di Meret: «l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla ripresa»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky Sport. Di seguito le sue parole

CABALA: ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO E NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA – «L’Argentina ha ottenuto una gran vittoria, secondo me meritata per quello che ha dimostrato durante tutta la partita. Speriamo di poter ripetere quello che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte per restare là davanti e provare ad arrivare primi».

PRESSIONE – «Quella c’è sempre, l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister e fare quello che ci dice lui che fino adesso ha dato i suoi frutti. Dobbiamo continuare così».

RIPARTIRE BENE – «Abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartire bene sicuramente potrà dare un grande segnale a tutte le altre squadre: noi ci siamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto a inizio campionato. Ci proveremo e dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese veramente difficile, ma ci stiamo preparando al meglio».

L’articolo Napoli, Meret: «Ripartire bene sarà un segnale alle avversarie» proviene da Calcio News 24.

