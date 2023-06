Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, è stato accostato all’Al-Hilal in Arabia Saudita, e nelle ultime ore anche dal PSG

L’Arabia Saudita e non solo. Nel futuro di Massimiliano Allegri potrebbe comunque esserci un trasferimento all’estero, nella meno lontana Francia, secondo quanto riferisce l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport.

A pensare all’ingaggio dell’attuale allenatore della Juve sarebbe il PSG, che lo avrebbe inserito in lista per il dopo-Galtier subito dopo il nome di Nagelsmann. Il tedesco è il grande favorito, ma se dovesse saltare clamorosamente la trattativa, le quote di Allegri salirebbero.

