Mercato Milan, sfuma un altro colpo: c’è l’accordo per il rinnovo! Nelson ha un accordo verbale con l’Arsenal per il rinnovo

Un altro colpo sfuma in casa Milan: si tratta di Reiss Nelson. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, l’Arsenal ha raggiunto un pieno accordo con il giocatore.

Il rinnovo prevede un prolungamento fino al 2027 con opzione per ulteriore stagione. Il club inglese è in attesa che Reiss firmi al più presto per evitare nuove offerte da altri club.

The post Mercato Milan, sfuma un altro obiettivo: c’è l’accordo per il rinnovo! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG