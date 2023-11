La Juve rimane vigile sul mercato: dalla Spagna arriva un nuovo obiettivo, Sergi Roberto, in scadenza a giugno

Tra gli obiettivi di mercato della Juve per la prossima stagione ci sarebbe anche Sergi Roberto. A dare la notizia dalla Spagna è il quotidiano Sport.

Il difensore e centrocampista classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno ed è in uscita dal Barcellona che non vuole rinnovare. Su Sergi Roberto, oltre alla Juve, ci sarebbero anche l’Inter e qualche club della MLS per provare a prenderlo zero.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG