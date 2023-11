Le parole di Mattia Politano, attaccante del Napoli, dopo il pareggio dei partenopei in Champions League con l’Union Berlino

Mattia Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli con l’Union Berlino in Champions League. Di seguito le sue parole.

«Oggi è difficile spiegare quello che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possono prendere questi gol. Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato tanto, ma bisogna continuare a lavorare. Abbiamo altre due partite, dobbiamo assolutamente qualificarci. Cerco di lavorare tutti i giorni, sento la fiducia del mister e cerco di ripagarla facendo gol e assist»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG