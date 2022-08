Sono giorni frenetici per il club bianconero che è impegnato in diverse trattative sia in entrata che in uscita.

La Juventus punta a chiudere la trattativa per Filip Kostic oggi stesso visto che le gare ufficiali si avvicinano. La forbice tra domanda e offerta si è ridotta ulteriormente e ora secondo Sky Sport ammonta a poco più di 2 milioni di euro.

Davide Frattesi

Nel frattempo in uscita i bianconeri hanno accettato l’offerta del Manchester United per Adrien Rabiot anche se non si parla ancora di cifre: lo scoglio, pesante, per la riuscita della trattativa è l’ingaggio altissimo del francese: i Red Devils ne stanno parlando con la madre del calciatore, colei che ne cura gli interessi. Per la sua sostituzione si punta uno tra Paredes e Frattesi.

