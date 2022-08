I viola provano ad inserire per il centrocampista offensivo argentino che in realtà sembra orientato a tornare in Spagna.

Giovani Lo Celso è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte al Tottenham ed è quindi osservato speciale di molte società: la Fiorentina ci sta provando seriamente ma il Villarreal sembra avere un bel vantaggio.

IM_Antonio_Conte

L’argentino già la passata stagione ha giocato nel club spagnolo in prestito per 6 mesi ma ora gli Spurs vogliono venderlo a titolo definitivo. Fin quando la squadra allenata da Emery non chiude il colpo c’è speranza per la viola: l’offerta dei toscani è anche molto importante visto che comprende un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, lo riporta Sky Sport. Il giocatore ha aperto ad entrambe le destinazioni.

