In attesa di capire se arriverà un altro portiere e cosa ne sarà del rinnovo di Meret, gli azzurri hanno l’accordo con un estremo difensore svincolato.

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’ex Genoa Salvatore Sirigu: il portiere trentacinquenne era svincolato dopo la retrocessione del club ligure. L’italiano era da molto tempo nelle piani dei dirigenti azzurri, la prima idea era fargli fare il vice di Alex Meret ma le trattative per Kepa e Keylor Navas sono ancora in piedi, quindi la situazione è ancora in divenire.

Salvatore Sirigu

Sirigu secondo Sky Sport firmerà un annuale con opzione per un’altra stagione con ingaggio di 600 mila euro più bonus. Nel frattempo a Verona nella prima di campionato giocherà sicuramente Meret che però non ha ancora deciso se rinnovare o meno; dipenderà dall’eventuale arrivo di ancora un altro estremo difensore.

