Il giornalista Mario Sconcerti parla al Corriere della Sera della prossima Serie A, soffermandosi sul Milan.

Ecco le parole di Mario Sconcerti al Corriere della Sera, parla del Milan e della prossima Serie A: “Le favorite? Milan e Inter sono le più complete. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani. I suoi giocatori migliori, Leão, Tonali, Calabria, Kalulu, Bennacer, Hernández, hanno ancora molto futuro davanti.” Riferendosi alla spina dorsale rossonera.

Rafael Leao

Aggiunge il famoso giornalista: “Peraltro, se non mi sono perso nelle trattative, mi sembra stia acquistando il giovane più cercato d’Italia, Mancini. Non c’è niente che faccia pensare a un Milan sazio. Tecnicamente è ancora l’esperimento più interessante d’Italia.” Conclude alludendo che i rossoneri siano stati l’unico club a spendere veramente sui giovani.

