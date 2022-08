Leandro Paredes non convocato da Galtier per la partita del Psg di domani sera, la Juve lavora per l’accordo con i francesi

L’allenatore lo aveva annunciato in conferenza e poi confermato con lista ufficiale per la sfida al Tolosa. L’argentino sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus.

L’articolo Juve Paredes, l’argentino non convocato da Galtier: le ultime proviene da Calcio News 24.

