Juve Primavera, altro successo in amichevole: Crapisto e Pugno stendono il Chisola. Ecco com’è andata la partita dei bianconeri di Montero

Due amichevoli in due giorni per la Juve Primavera di Paolo Montero. Dopo la cinquina contro il Pinerolo, i bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Chisola. Match sospeso dopo la metà della ripresa a causa di una forte pioggia a Vinovo.

C’è stato comunque tempo per vedere i gol, nella prima frazione, di Crapisto, al minuto 14 e di Pugno al 45′. Poco prima della sospensione, la rete del Chisola a firma Antolini.

LA GALLERY DELL’AMICHEVOLE TRA JUVE PRIMAVERA E CHISOLA

