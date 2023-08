Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato del possibile incrocio nel girone B di Juventus Next Gen e Atalanta U23

La Juventus Next Gen e l’Atalanta U23 nello stesso girone? Il presidente della Lega Pro Matteo Marani spiega a LaCasadiC perchè questo non potrà succedere.

LE PAROLE – «Perché una cadetta tra Juventus e Atalanta nel girone B derogando al criterio territoriale? C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio».

