Ivano Sorrentino, ex attaccante della Juve Primavera e fratello dell’ex portiere Stefano, si è espresso così su Vlahovic. Le sue parole a Radio Bianconera.

SORRENTINO – «Io sono pro Vlahovic: per me, è un ragazzo di grossissime prospettive. Non ci dimentichiamo che, quando si arriva alla Juve, non è facile per nessuno adattarsi. Non è stato facile per i grandissimi campioni, che, poi, sono stati delle bandiere per i bianconeri. Per me, Vlahovic è il futuro della Juve e non solo: per me diventerà, se non lo è già adesso, un top player. E io sono convinto che l’anno prossimo Vlahovic possa arrivare a vincere la classifica di capicannonieri del campionato italiano. Questa è una mia scommessa».

