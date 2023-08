Pedullà si commuove per Idris: «Per me eri un fratello, esempio di semplicità e umiltà». Il ricordo del giornalista

La morte di Idris ha sconvolto il mondo del giornalismo sportivo.

Questo il ricordo condiviso su Twitter da Alfredo Pedullà: «Ciao fratello, per me eri un fratello. E ci chiamavamo così. Forse il mio più grande tifoso, con la tua semplicità, complicità, umiltà. Ho i tuoi messaggi che conserverò come un enorme, indelebile, attestato di affetto eterno. Riposa in pace #Idris. Indimenticabile».

