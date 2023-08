Juve, ricordi il Maccabi Haifa E’ già fuori dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-0 con lo Young Boys nei playoff

E’ già finita l’avventura in Champions League del Maccabi Haifa, squadra che l’anno scorso riuscì nell’impresa di battere la Juve in casa per 2-0, contribuendo in maniera determinante all’eliminazione dei bianconeri di Allegri.

La formazione israeliana ha perso per 3-0 il ritorno dei playoff contro lo Young Boys e quindi non parteciperà ai gironi, visto che all’andata il match era finito 0-0.

