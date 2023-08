Di Marzio svela: «Lukaku era d’accordo con la Juve quando l’Arabia lo voleva». Il retroscena sull’attaccante belga

Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha svelato che tra Lukaku e la Juve c’era un accordo per il trasferimento. Questo il retroscena sull’attaccante belga.

DI MARZIO SU LUKAKU – «Quando dall’Arabia spingevano per Lukaku lui era d’accordo con la Juve, poi non è riuscita a fare l’operazione di scambio con Vlahovic. Lui, poi, non si è sentito di accettare l’offerta saudita anche se il Chelsea spingeva in questa direzione».

