Pogba, “record personale” da quando è tornato alla Juve: c’è riuscito col Bologna entrando in campo al posto di Fagioli

Pogba contro il Bologna è entrato al 66′ al posto di Fagioli giocando in totale 31 minuti, recupero incluso. Un piccolo “record personale” da quando è tornato alla Juve nell’estate del 2022.

Lo scorso anno, infatti, Pogba nelle sole 10 presenze complessive tra campionato e coppe era rimasto in campo al massimo per 25 minuti in una partita sola. Per il resto, solo brevissimi spezzoni. A riportare questo dato è Sky Sport.

