Juve Roma, Allegri riflette sulla formazione: Yildiz ancora titolare? Ultimissime sull’undici scelto da Allegri per sabato

Massimiliano Allegri sta ponderando la formazione con cui la Juventus domani affronterà la Roma. Come riporta Tuttosport, nonostante Chiesa sia tornato ieri in gruppo al pari di Locatelli e Vlahovic, non è escluso possa essere confermato Yildiz dal primo minuto. A destra con la squalifica di Cambiaso dovrebbe tornare titolare Weah, mentre a sinistra ballottaggio tra Kostic e Iling.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie Locatelli, Rabiot, Kostic (Iling); Vlahovic, Yildiz (Chiesa). All. Allegri.

The post Juve-Roma, Allegri riflette sulla formazione: cosa filtra sull’impiego di Yildiz appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG