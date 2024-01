Juve Salernitana, Allegri ha già scelto 8/11 di formazione. ULTIME verso il debutto in Coppa Italia di giovedì

La Juve farà il suo debutto in Coppa Italia giovedì dalle 21 allo Stadium contro la Salernitana. Per quella partita, come riportato da Sky Sport, Allegri ha in mente diverse rotazioni per dare spazio a chi fin qui ha giocato meno.

In porta ci sarà Perin e in difesa è sicuro l’impiego di Rugani. Il centrocampo è fatto con Nicolussi Caviglia, Miretti, Iling-Junior, Cambiaso e Locatelli (che salterà la gara di campionato per squalifica). In attacco agirà Milik. 8/11 di formazione, quindi, Allegri li ha già scelti.

