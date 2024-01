Marino allontana Samardzic dalla Juve: «E’ un giocatore da Napoli. E mi ricorda Rivera». Le parole dell’ex dirigente dell’Udinese

Marino, ex dirigente dell’Udinese, ai microfoni di Radio Marte ha parlato di Samardzic, giocatore accostato alla Juve ma su cui è piombato con forza il Napoli.

MARINO SU SAMARDZIC – «Sicuramente è un giocatore da Napoli, ma i tempi di inserimento dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con l’ambiente e la sintonia con i compagni. I gol che ha fatto vedere al Maradona valgono già ogni commento che si può fare a parole, è un ragazzo capace di gesti straordinari: se hai nel DNA quei colpi lì, è solo questione di tempo e di continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra. Se è il giocatore che somiglia di più a Zielinski? Sì, anche se Piotr è più esplosivo ed ha più gamba, mentre il serbo ricorda il Colpani della situazione, il classico trequartista. Quando lo abbiamo preso gli ho detto subito: ‘Tu sei il golden boy’, perché come stile ricorda Gianni Rivera, nonostante calci di sinistro».

The post Marino allontana Samardzic dalla Juve: «E’ un giocatore da Napoli. E mi ricorda Rivera» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG