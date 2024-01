Tutti pazzi per Yildiz. Sui quotidiani, ecco le pagelle per il gioiello della Juve dopo le prodezze con la Salernitana.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Non perde occasione per mettere in mostra la sua classe: entra e provoca l’autogol, poi segna una splendida rete portandosi via tre avversari. Predestinato».

TUTTOSPORT – «Subito libero al tiro, ma non calcia benissimo nell’uno contro uno con Fiorillo ed è poi fortunato sul rimpallo. Poi si scalda e segna un gol da campione in purezza; dribbling palla al piede tra quattro avversari e tiro imparabile. Siamo di fronte a un diamante puro».

CORRIERE DELLO SPORT – «Prima palla, gol mezzo mangiato ma diventa autogol di Bronn. Seconda: gol da fenomeno».

