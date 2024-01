Sudakov Juve (Tuttosport), lo finanzia Vlahovic? Lo scenario per gennaio, tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

Le nuove sirene dell’Arsenal per Dusan Vlahovic riaccendono i rumors di mercato. Come riportato da Tuttosport, con un’offerta da almeno 60 milioni di euro la Juve può pensarci e valutare la cessione già a gennaio.

Nel caso in cui dovessero entrare così tanti soldi, riferisce il quotidiano, la dirigenza della Juventus avrebbe le risorse per andare subito all’assalto dello Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov.

The post Sudakov Juve (Tuttosport), lo finanzia Vlahovic? Lo scenario per gennaio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG