Juve Sassuolo, l’arma segreta a disposizione di Allegri: ecco un aiuto per il tecnico bianconero per vincere la gara

La Juve e il Sassuolo, nel match dello Stadium, chiuderanno ufficialmente il turno numero 20 di questo campionato.

Un match difficile per i bianconeri, che hanno però un’arma segreta: i gol di testa. La squadra di Allegri ne ha fin qui messi a segno ben otto, record della Serie A in condivisione con Roma e Fiorentina. Dal ritorno di Max in panchina, Madama ha segnato ben 34 reti di testa, altro record in condivisione stavolta con il Napoli.

