Phillips, spunta il Crystal Palace. Hodgson: «Solo ad una condizione». L’annuncio dell’allenatore

Ipotesi Crystal Palace per Kalvin Phillips. Hodgson ha parlato così del centrocampista in uscita dal City, si raffredda invece la pista Juve.

PHILLIPS – «È un buon giocatore. Se Kalvin Phillips fosse disponibile e fosse una possibilità per il club, spererei che non ci siano ancora una volta restrizioni finanziarie e che possiamo permettercelo. Se si parla del livello del giocatore, non credo che ci siano allenatori che lo rifiuterebbero. Per quanto mi riguarda, è solo un nome che circola. Tutto quello che sappiamo, come la maggior parte degli altri club, è che esiste la possibilità che il Manchester City lo venda o lo presti. Se lo vendessero a titolo definitivo, non saremmo in corsa. Se lo cederanno in prestito, mi piace pensare che forse potremmo provarci».

The post Phillips, spunta il Crystal Palace. Hodgson: «Solo ad una condizione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG