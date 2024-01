Probabili formazioni Juve Sassuolo: le ultime sulle scelte di Allegri per la sfida dello Stadium in programma questa sera

La Juve torna in campo questa sera per chiudere la 20esima giornata di Serie A. Sfida al Sassuolo all’Allianz Stadium. Allegri recupera Rabiot e Chiesa, ma in attacco sarà ancora Vlahovic-Yildiz. Assenti gli squalificati Gatti e McKennie.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari; Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

