Juve seconda dietro l’Inter in un’altra classifica: Inzaghi batte Allegri nel 2023. Il confronto dei punti conquistati

La Juve è seconda dietro l’Inter anche in un’altra classifica rispetto a quella del campionato di Serie A attuale.

Inzaghi, infatti, dopo il pareggio col Genoa per 1-1 a Marassi batte Allegri per numero di punti conquistati nell’anno solare 2023: 86 contro 81 (in attesa di Juve Roma e senza considerare le penalizzazioni). I giallorossi, in questa classifica, sono ottavi con 64 punti.

