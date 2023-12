Phillips Juve, Allegri dice no: la trattativa col Manchester City non decolla. Le ultime di mercato sul centrocampista

Phillips non convince Allegri che non lo ritiene un giocatore idoneo per la sua Juve. A riferirlo è Valentina Mariani a Sky Sport 24.

Al momento, quindi, non c’è una trattativa in corso tra la Juve e il Manchester City per il centrocampista che vorrebbe cambiare aria per giocare con più continuità e provare ad essere convocato dall’Inghilterra per gli Europei del 2024.

The post Phillips Juve, Allegri dice no: la trattativa col Manchester City non decolla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG