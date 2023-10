Juve Torino, 500 tifosi al Filadelfia per i granata: lo striscione per caricare la squadra di Juric per il derby

E’ stata una vigilia di derby calda per il Torino in vista della partita contro la Juve in programma domani, sabato 7 ottobre, allo Stadium dalle 18.

Circa 500 tifosi del Toro si sono ritrovati nel pomeriggio al Filadelfia per caricare la squadra di Juric. E fuori dallo stadio granata è apparso uno striscione con la scritta “vogliamo gente da battaglia, che difenda il simbolo e la maglia“.

