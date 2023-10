Montemurro: «Il Milan è forte, ma faremo il nostro gioco. Biella Può essere la nostra casa». L’intervista della vigilia

Montemurro ha rilasciato un’intervista al sito della Juve per presentare la partita che la Juventus Women giocherà domani contro il Milan.

LA VITTORIA A BIELLA – «E’ stato molto bello, voglio fare i complimenti a tutti per un evento anche un po’ storico. Lavorare e giocare su un campo che secondo me potrebbe essere la nostra casa per il futuro. E’ stata anche una situazione di entusiasmo vedere tutti i fan per l’occasione. Parlando di calcio è stato un passo avanti, abbiamo visto cose importanti su cui abbiamo lavorato e abbiamo portato in campo. I passi sono giusti».

IL MILAN – «E’ una squadra importante che ha fatto una campagna acquisti importante. Con la Roma e il Napoli ha una bella idea di calcio. Sarà una partita molto difficile, giocheremo a casa loro. Siamo entusiasti di confrontarci con una squadra forte, però nel modo in cui vogliamo giocare noi, cercando di portarlo avanti».

TRE PARTITE IN OTTO GIORNI – «Le prendiamo come tutti i tornei e tutte le competizioni. La Coppa Italia è una competizione storica che va molto rispettata. Ovviamente la prendiamo seriamente, vogliamo andare fino in fondo quest’anno in questo torneo».

LE CONDIZIONI DEL GRUPPO – «E’ un gruppo che a questo punto sta bene. E’ molto sorridente, ha voglia di lavorare e andare avanti. Lo prendiamo con la solita umiltà e l’orgoglio di lavorare per questa società. Per noi ogni giorno è una nuova avventura per fare meglio del giorno precedente».

