Juve Torino, Allegri e i tifosi chiedono e invocano gol nel derby per dimenticare l’Atalanta. Il motivo

Allegri e i tifosi della Juve che riempiranno lo Stadium per derby chiedono e invocano gol contro il Torino. Per dimenticare il pareggio con l’Atalanta e non solo.

Come svelato da Sky Sport, infatti, contro la Dea la Juve non è riuscita a segnare per la prima volta in stagione dopo la più che positiva media di 2 reti a partita dopo le prime 6 giornate di Serie A.

