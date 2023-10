Marchionni sicuro: «È una Juve da Scudetto!». Le dichiarazioni esclusive dell’ex bianconero sulla lotta in campionato

Marchionni in esclusiva a Juventusnews24 ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juve e la lotta in campionato per lo scudetto.

JUVE DA SCUDETTO – «La Juve è da Scudetto. Come ho già detto, secondo me ha iniziato molto bene il campionato, ma ora dovrà dimostrare continuità. Inter e Milan corrono e Allegri non può permettersi altri passi falsi nel mese di ottobre».

