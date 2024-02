Juve Udinese, c’è il debutto di Cerri: Allegri si affida al giovane attaccante. Per lui è l’esordio in Serie A

Allegri si gioca anche l’arma Cerri per provare ad evitare la sconfitta della Juve contro l’Udinese.

L’allenatore ha fatto entrare l’attaccante “preso in prestito” dalla Next Gen per questa partita (viste le assenze di Kean e Vlahovic) al minuto 84′ al posto di Cambiaso. Cerri proverà a dar man forte a Milik e Yildiz nel finale di gara.

