Samarzdic ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Udinese.

LA GIOIA – «Sappiamo tutti, qua contro la Juve è una partita molto difficile. Abbiamo dato tutto e abbiamo vinto».

ASSIST PER IL GOL DI GIANNETTI – «Abbiamo studiato questo, è venuta perfetta, siamo felici».

PARTITA PERFETTA – «Abbiamo vinto, è stata perfetta. Abbiamo difeso come bestie, siamo contenti».

VITTORIA ALLO STADIUM DOPO QUASI 9 ANNI – «E’ una data ancora più felice per noi, siamo ancora più felici».

DA ADESSO UN ALTRO CAMMINO PER L’UDINESE – «Vincere è sempre ci dà una fiducia incredibile perché non abbiamo vinto tanto. Adesso siamo in un momento molto buono».

IL MERCATO – «Provo a non sentire niente, non è buono questo. Ho fiducia nella mia Udinese, voglio aiutare e dare tutto. Questo è il mio spirito».

SI ESALTA CON LE BIG – «Mi piace giocare contro queste».

