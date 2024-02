Samardzic a DAZN: «È un momento incredibile. Sul mercato dico…». Le dichiarazioni del talento dell’Udinese

Samarzdic ha parlato a DAZN dopo Juve-Udinese.

VITTORIA ALLO STADIUM – «Adesso è un momento incredibile per noi, sappiamo quanto è difficile vincere qui. Abbiamo dato tutto e siamo felici. Ci siamo detti di dare tutti il 100% in tutti i reparti. Non abbiamo vinto tanto quest’anno, ma adesso siamo molto felici».

MERCATO – «Il mister ci ha parlato tanto, tutti hanno parlato di noi durante il mercato. Ci ha detto di rimanere concentrati ed allenarci sempre al 100%. Adesso è finito e siamo felici di essere qui».

