Juve Verona, gli ospiti protestano per un altro mancato rigore. Cos’è successo, la moviola di Marelli su DAZN

Protesta il Verona per il contatto Folorunsho-Rabiot nell’area di rigore della Juve. Scontro fortuito, per l’arbitro non c’è nulla. Questa la moviola di Marelli.

MARELLI – «È stato un incrocio di gambe ma totalmente fortuito. Una dinamica di gioco senza irregolarità di Rabiot. Corretto invece il giallo a Djuric».

