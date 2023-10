Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha parlato così del modo di giocare della formazione bianconera

Alessandro Matri, a Dazn, ha così parlato prima del fischio d’inizio di Juve-Verona.

LE PAROLE – «Adesso Allegri vuole tutti dietro la linea della palla in difesa e lasciare pochi spazi. Ormai si affida alla difesa a tre e questa è la sua prerogativa. Poi in fase di riconquista, con una squadra più corta, può sfruttare le qualità dei giocatori offensivi in ripartenza».

The post Matri svela: «E’ questa la nuova idea di gioco di Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG