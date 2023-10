Giangiacomo Magnani ha parlato a Sky nel pre partita di Juve Verona. Le dichiarazioni del difensore degli scaligeri

MOMENTO – «Due punti in sette partite non sono un buon bottino. Se non avessimo fatto quella partenza sarebbe peggio, ma dobbiamo concentrarci su quello che sarà e non su quello che è stato»

COSA FARE CON LA JUVE – «Dobbiamo essere compatti e di giocare di squadra. Poi ci dovrà essere grande attenzione nei duelli uno contro uno per limitarli il più possibile».

