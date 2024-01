Le parole di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro la Salernitana

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

GOL PESANTE – «Pesa tantissimo. Pesa sicuramente tanto, abbiamo dato tutto e abbiamo meritato. Faccio i complimenti alla Salernitana per la grandissima partita. Dopo il rosso sono andati in difficoltà, ma sono una grande squadra».

CREDERCI FINO ALLA FINE – «Non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine. Vedremo partita dopo partita ma non molleremo mai».

SCUDETTO – «Ci sono ancora 18 partite, è molto lunga. L’obiettivo è la Champions, più avanti vedremo».

UOMO DEI GOL PESANTI – «Ho sempre lavorato tantissimo e dato tutto. Il lavoro ripagherà. Sono contento, ma non avrei fatto niente senza l’aiuto di squadra, mister, società e tifosi. Lavorerò più forte, voglio segnare ancora tantissimo».

2024 DELLA CONSACRAZIONE – «Io lavoro giorno per giorno, non vado troppo oltre. Vivo il presente, mi occupo delle cose che posso cambiare. Quello su cui non incido non ci penso. Lavoro tutti i giorni per avverare i miei sogni. Ringrazio i tifosi che sono venuti oggi a darci sostegno. Complimenti alla squadra e al mister. Stiamo provando che siamo una grande squadra».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG