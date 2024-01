Roma, Dean Huijsen, arrivato da pochissimi giorni, fa subito il suo debutto nella partita contro l’Atalanta

Inizia subito l’avventura di Dean Huijsen alla Roma. Il difensore, arrivato in prestito secco dalla Juve pochissimi giorni fa, è sceso in campo al 46′ della partita contro l’Atalanta.

Come riportato da DAZN, il difensore olandese aveva iniziato il suo riscaldamento già in occasione del rigore calciato da Dybala ed è entrato al posto di Llorente, che aveva accusato un po’ di fastidi fisici. Al primo pallone subito un passaggio in verticale in avanti per Lukaku.

