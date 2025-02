Juventus, 100 milioni per la rivoluzione estiva: ma c’è una condizione

Juventus punta a investire oltre 100 milioni per completare la rivoluzione della rosa, ma tutto dipende dalla qualificazione alla CL.

Negli ultimi anni, la Juventus ha intrapreso un percorso di rinnovamento profondo, mirato a riportare il club ai vertici del calcio europeo. Dopo stagioni altalenanti e cambiamenti dirigenziali, la società bianconera ha scelto di puntare su un progetto ambizioso, basato su giovani talenti e investimenti mirati. Tuttavia, il cammino verso la rinascita passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile per dare continuità alla strategia tracciata da Cristiano Giuntoli.

La cena della svolta: un gruppo da ricompattare

L’eliminazione prematura dalla Champions di quest’anno ha rappresentato un duro colpo, soprattutto considerando gli investimenti estivi. Per questo, il direttore tecnico Giuntoli ha recentemente riunito squadra e staff in una cena simbolica presso il ristorante di Leonardo Bonucci. L’intento? Rafforzare lo spirito di squadra e ribadire che il quarto posto in campionato non è solo un traguardo sportivo, ma una necessità economica e strategica.

La Juventus, infatti, non può permettersi un’altra stagione senza la principale competizione europea, non solo per il prestigio, ma soprattutto per le entrate finanziarie. Quest’anno, nonostante l’eliminazione ai playoff, il club ha incassato circa 64 milioni di euro, una cifra che rischia di sfumare senza la qualificazione.

Più di 100 milioni per completare la rivoluzione

Il piano bianconero prevede un ulteriore salto di qualità nella prossima finestra di mercato, con investimenti che supereranno i 100 milioni di euro tra riscatti e nuovi acquisti. Già programmati sono circa 70 milioni per riscattare giocatori come Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. A questi si aggiungono 30 milioni per l’acquisto definitivo di Conceiçao, mentre la dirigenza sta valutando la possibilità di prolungare il prestito di Kolo Muani, inserendo un obbligo di riscatto per il 2026.

Senza la qualificazione alla Champions League, però, questo piano rischia di essere drasticamente ridimensionato. Il quarto posto in Serie A non è solo un obiettivo sportivo, ma la chiave per garantire il futuro del progetto juventino. La rivoluzione, insomma, è pronta a completarsi, ma solo se la Vecchia Signora saprà riconquistare il palcoscenico europeo che le spetta.