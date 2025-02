Juventus, Thiago Motta stizzito: “Una delusione così”

Thiago Motta analizza la sfida Cagliari-Juventus, parlando di autocritica, fiducia nella squadra e scelte tattiche decisive.

La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari domenica 23 febbraio 2025 alle 20:45 alla Unipol Domus, per la 26ª giornata di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven, questa gara assume un significato importante per i bianconeri, chiamati a reagire in campionato e a consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione europea.

La condizione del gruppo e le scelte di formazione

In conferenza stampa, Thiago Motta ha subito chiarito l’importanza di lasciarsi alle spalle la delusione europea: “Dopo una delusione così, la cosa migliore è ricominciare, entrare in campo. Abbiamo una partita molto complicata, conosciamo l’avversario, la difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partita.”

L’allenatore bianconero ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della rosa, confermando assenze pesanti: “Gleison, Juan, Arek, Renato e Pierre non ci saranno. Oggi faremo l’ultimo allenamento per valutare le condizioni di chi abbiamo qualche dubbio. Nessun dubbio, però, che la formazione di domani entrerà in campo con la massima attenzione e impegno, come abbiamo sempre fatto.”

Tra i giocatori in crescita, spicca Timothy Weah, che sta convincendo anche in un ruolo più difensivo: “Lo vedo molto bene, la prima cosa per un terzino è difendere, essere aggressivo, vincere i duelli e lui ne sta vincendo tantissimi. È aggressivo, può ancora migliorare, sono molto contento di quello che vedo e in più riesce anche a fare gol.”

Autocritica e determinazione per il futuro

Motta ha sottolineato come l’autocritica sia parte integrante del suo approccio quotidiano: “La comunicazione è la stessa, l’autocritica io la faccio tutti i giorni. Tutte le scelte sono fatte per ottenere il massimo nel momento. La delusione esiste ed è tanta, pensavamo di essere agli ottavi e non siamo stati capaci. Il PSV ha fatto meglio. Non c’è niente da fare, bisogna pensare a domani.”

Il tecnico si è mostrato fermo sulla direzione intrapresa: “Ogni giorno faccio autocritica, non ho bisogno della sconfitta per farla. Ogni scelta fatta è per ottenere il massimo. Rispetto l’opinione altrui, ma torno sempre al concetto principale: vado in avanti in linea retta e la strada è quella giusta.”

La sfida contro il Cagliari sarà un banco di prova fondamentale per la Juventus, chiamata a dimostrare sul campo quella resilienza e quella determinazione che Motta continua a trasmettere: “Sappiamo che sarà complicata, ma abbiamo fiducia di poterli mettere in difficoltà, prendere i tre punti e andare avanti.”