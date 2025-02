Juventus, nuova emergenza in difesa: altro infortunio, fuori dai convocati

Nicolò Savona non sarà convocato per Cagliari-Juventus a causa di un fastidio muscolare. I dettagli sul suo infortunio.

La Juventus si prepara alla delicata trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 23 febbraio 2025 alle 20:45. Mentre Thiago Motta studia le mosse per affrontare i rossoblù, una notizia ha sorpreso i tifosi bianconeri: Nicolò Savona non sarà della partita.

Un altro stop per Savona

Il giovane difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti della rosa juventina, non è stato convocato a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. Questo problema arriva in un momento delicato della stagione, proprio mentre il classe 2005 sembrava aver ritrovato continuità dopo un periodo segnato dagli infortuni.

Savona, infatti, aveva già affrontato una lunga assenza per pubalgia nei mesi scorsi. Dopo un graduale rientro in gruppo, le sue prestazioni convincenti avevano spinto Thiago Motta a considerarlo sempre più nelle rotazioni. Il nuovo stop, pur non grave, rischia di rallentare ulteriormente la sua crescita in una fase cruciale della stagione.

I tempi di recupero

Secondo quanto riportato dallo staff medico della Juventus, il fastidio muscolare non sembra essere particolarmente preoccupante, ma la prudenza resta la priorità. Il difensore resterà a Torino per sottoporsi a terapie mirate e valutazioni quotidiane.

Quando rientrerà Savona? Al momento, non ci sono tempistiche certe. L’obiettivo è evitare ricadute e garantire un recupero completo, anche se la speranza è quella di rivederlo in campo già nelle prossime due settimane.

Per Thiago Motta, l’assenza di Savona rappresenta una perdita non trascurabile, soprattutto considerando il fitto calendario che attende i bianconeri. Tuttavia, con la giusta gestione e un recupero senza forzature, il giovane talento potrà tornare a disposizione nel momento più importante della stagione. Cambiaso quindi è chiamato a stringere i denti sull’infortunio alla caviglia, possibile inoltre esordio di Alberto Costa con la maglia bianconera dalla ripresa o dall’inizio del match.