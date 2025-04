Juventus, a rischio due giocatori contro il Parma: i due titolari infortunati

Kenan Yildiz della Juventus ha riportato un trauma contusivo durante l’allenamento, mentre Renato Veiga è stato fermato dall’influenza.

La Juventus sta vivendo una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La trasferta di Parma, in programma tra pochi giorni, rappresenta un appuntamento cruciale per i bianconeri, impegnati nella corsa ai vertici della classifica. Gli allenamenti alla Continassa sono intensi, con il tecnico che sta cercando di mantenere alta la concentrazione nonostante alcune assenze pesanti.

Un momento delicato per la Juventus

In questo contesto, la condizione fisica dei giocatori è sotto stretta osservazione. Non solo per evitare infortuni, ma anche per gestire al meglio le energie residue dopo una stagione lunga e ricca di impegni. Lo staff tecnico e medico lavora a stretto contatto per garantire che ogni atleta sia nelle condizioni ideali per scendere in campo.

Le novità dall’infermeria: cosa è successo in allenamento

Durante la seduta odierna, si è registrato un piccolo intoppo che riguarda Kenan Yildiz, giovane talento su cui la Juventus punta molto. Il giocatore ha riportato un piccolo trauma contusivo, che, fortunatamente, non richiederà ulteriori esami. Tuttavia, lo staff ha deciso di adottare un approccio prudente: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per valutare un eventuale impiego nel match contro il Parma.

Più chiara, invece, la situazione di Renato Veiga, assente dall’allenamento odierno. Il motivo non è legato a un problema muscolare o traumatico, ma a una comune sindrome influenzale. Veiga è stato tenuto a riposo, con l’obiettivo di permettergli un pieno recupero senza rischi di ricadute. Al momento, la sua convocazione resta in dubbio.

A questi nomi si aggiungono anche quelli di Koopmeiners, McKennie, Perin e Mbangula, che proseguono il lavoro differenziato. Tutti questi dettagli lasciano intendere che la Juventus dovrà fare i conti con qualche potenziale assenza importante. La notizia chiave, però, è che per Yildiz non serviranno ulteriori accertamenti: un sospiro di sollievo per il club, in un momento in cui ogni pedina è fondamentale.