Svolta Juventus: si torna al blocco italiano, i nomi per la rinascita bianconera

La Juventus pianifica un mercato a forte trazione italiana: da Tonali a Comuzzo, passando per Retegui e Lucca.

La Juventus guarda avanti e lo fa volgendo lo sguardo indietro. Dopo stagioni in cui la rosa si è arricchita soprattutto di stranieri, la dirigenza bianconera ha deciso di riscoprire una filosofia che ha fatto la storia del club: puntare su un blocco di giocatori italiani. Un’identità forte, condivisa, che ha portato fortuna nei cicli più vincenti del passato.

Il legame tra la nazionalità italiana dei calciatori e i successi del club è profondo. Basti pensare all’epoca dei nove scudetti consecutivi, quando Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli rappresentavano non solo lo zoccolo duro della squadra, ma anche della Nazionale. Oggi, invece, la presenza azzurra è ridotta al minimo e la Juventus vuole invertire questa rotta. L’obiettivo? Rimettere al centro il talento nostrano, valorizzando anche il lavoro dello scouting giovanile.

Giovani difensori e nuovi nomi per l’attacco

Tra i primi nomi sulla lista figura Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 della Fiorentina, che ha stupito per personalità e senso della posizione. Ancora più giovane è Giovanni Leoni del Parma, difensore classe 2006 che ha attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri e che avrà un’occasione per mettersi in mostra proprio contro la Juve.

Sul fronte offensivo, il sogno rimane Victor Osimhen, ma è una pista complicata. Per questo i riflettori sono puntati su profili italiani: Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e già nel giro della Nazionale, e Lorenzo Lucca, oggi all’Udinese, sono due delle alternative concrete. Giocatori giovani, strutturati fisicamente e con margini di crescita.

La notizia chiave: Tonali al centro del progetto

Ma il nome che davvero accende la fantasia dei tifosi è quello di Sandro Tonali. Non solo per il suo talento, ma anche per ciò che rappresenta: un regista moderno, italiano, già protagonista in Serie A e con voglia di rilancio dopo l’esperienza in Inghilterra. Il suo costo è elevato – si parla di almeno 60-70 milioni – ma la Juventus ha già avviato i primi contatti con il Newcastle. Se dovesse arrivare, sarebbe lui il simbolo della nuova Juventus italiana.