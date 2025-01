Juventus: affondo per Tomori del Milan, può arrivare subito

Juventus e Milan tornano a dialogare sul futuro di Tomori. Ecco le ultime novità sul possibile trasferimento del difensore inglese.

Sedici giorni dopo la semifinale di Supercoppa disputata a Riyadh, si rinnova il confronto tra Milan e Juventus, con protagonista il difensore inglese Fikayo Tomori. Anche stavolta, il suo futuro rimane al centro delle trattative. La Juventus, che continua a cercare rinforzi per il reparto difensivo, guarda con interesse a Tomori, titolare indiscusso nella formazione rossonera.

Mercato: il Milan apre alla Juventus per Tomori?

Sul campo, la sfida di campionato all’Allianz Stadium promette scintille, con entrambe le squadre in corsa per un posto in Champions League. L’allenatore rossonero confermerà Tomori al centro della difesa, dimostrando fiducia verso un giocatore che, nelle ultime settimane, è tornato a essere fondamentale.

Tuttavia, nonostante il suo rilancio in squadra, il nome di Tomori rimane caldo sul mercato. La Juventus ha mantenuto vivi i contatti con il Milan, alimentando le voci di un possibile trasferimento già entro il termine della stagione.

Nonostante il ritrovato protagonismo in campo, le voci di mercato non si placano. La Juventus, bisognosa di rinforzi difensivi, aveva già raggiunto un’intesa con il Milan durante la sessione invernale. L’accordo sembrava vicino, ma il cambio in panchina del Milan ha cambiato le carte in tavola, restituendo centralità a Tomori.

Recentemente, i contatti tra le due dirigenze si sono intensificati. Il Milan, pur non essendo obbligato a cedere il giocatore, non chiuderebbe le porte a un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, sembra intenzionata a riprovarci, con nuovi incontri già fissati per discutere i dettagli.

Futuro incerto per Tomori

Il futuro di Tomori rimane avvolto nell’incertezza. La Juventus lo considera una priorità, mentre il Milan appare pronto a trattare, ma senza svendere. Il prossimo match, oltre che un’importante sfida sul campo, potrebbe segnare un passo decisivo per il destino del difensore inglese. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il matrimonio tra Tomori e la Juventus diventerà realtà.